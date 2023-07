Jeden mrtvý a dva zranění. Hmotná škoda jeden a půl milionu korun. To je výsledek pondělní odpolední nehody 17. července na silnici I/28 mezi Louny a Mostem na mostu přes Ohři.

Policie zjišťuje, proč řidič nákladního vozu vyjel u Loun do protisměru, kde se střetl s dodávkou. | Foto: HZS Ústeckého kraje

Při jízdě ve směru od Mostu řidič nákladního auta s návěsem dosud z nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím nákladním autem. „Jeho 40letý řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem, spolujezdec středně těžká zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice. Taktéž řidič z vozidla, které přejelo do protisměru, byl převezen do nemocnice se zraněním,“ popsala policejní mluvčí Ilona Gazdošová s tím, že dechová zkouška vyloučila požití alkoholu.

„Další okolnosti nehody jsou předmětem šetření,“ dodala mluvčí.

Smrtelná nehoda uzavřela most u Loun. Náklaďák zřejmě přejel do protisměru

Kvůli nehodě byla silnice I/28 mezi Louny a Dobroměřicemi několik hodin uzavřena.