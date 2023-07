Vrtulník Letecké záchranné služby přistál v pondělí 17. července po půl druhé hodině odpoledne na západním okraji Loun. Na silničním mostě přes řeku Ohři na silnici I/28 se odehrála tragická dopravní nehoda.

Tragická nehoda na mostě přes Ohři na silnici I/28 na okraji Loun. Pondělí 17. července 2023. | Foto: HZS Ústeckého kraje

Na místě nehody, hlavním tahu mezi Louny a Mostem, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Sjely se všechny složky Integrovaného záchranného systému.

„Podle zatím zjištěných informací tam vyjel nákladní vůz do protisměru, kde se čelně střetl s projíždějící dodávkou. Jeden člověk na místě zemřel, další dva utrpěli zranění," uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Most je do vyšetření nehody zcela uzavřen v obou směrech. To by mohlo podle prvních odhadů trvat až do 18.35 hodin.

Řidiči osobních vozů mohou prozatím použít jako objízdnou trasu cestu přes sousední obec Dobroměřice.