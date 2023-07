Policie prošetřuje nehodu, ke které došlo v neděli 2. července večer u Kauflandu v Plzenské ulici v Žatci. Na kruhovém objezdu tam upadl motorkář, údajně ho srazilo projíždějící auto.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Ke střetu u Kauflandu došlo v 19.52 hodin. „V ulici Plzeňská v Žatci jel po kruhovém objezdu řidič na motocyklu, který upadl. Mělo ho srazit auto, které jelo za ním a přijelo na kruhový objezd z vedlejší silnice," popsala události policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Dopravní policisté hledají svědky této kolize. Kdo situaci viděl a mohl by svou výpovědí přispět k objasnění, co se na křižovatce stalo, měl by kontaktovat dopravní inspektorát v Lounech na čísle 974 457 600.