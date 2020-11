Muž při kontrole nezatáhl ruční brzdu, jeho auto narazilo do policejního

Kuriozní nehodu šetří policisté z lounského dopravního inspektorátu. V noci zastavili u Žatce policisté hlídkové služby ke kontrole osobní vozidlo značky Audi. Řidič na výzvu policistů vystoupil z vozidla, avšak to předtím nezajistil proti samovolnému rozjetí. Auto se dalo do pohybu a přední částí narazilo do před ním stojícího služebního vozidla Policie ČR Škoda Octavia.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku