Jedno smrtelné zranění si vyžádala dopravní nehoda na silnici I/7 u obce Toužetín na Lounsku. Ve čtvrtek 18. února po sedmé hodině ráno se na nájezdu na obchvat Sulce srazily dva osobní vozy.

Tragická nehoda u nájezdu na obchvat Sulce nedaleko Toužetína | Foto: HZS Ústeckého kraje

Při události jeden člověk zemřel, další byl zraněn. „Řidič jedoucí ve směru od Loun na Prahu najel v místě křižovatky silnice I/7 Praha – Chomutov a silnice II/607 ze zatím nezjištěných příčin do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním vozidlem. Řidič vozidla, který najel do protisměru, utrpěl těžké zranění, kterému i přes snahu zdravotníků o jeho záchranu na místě podlehl. Řidič dalšího vozidla utrpěl podle prvotních informací lehké zranění a byl převezen do nemocnice,” sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.