Louny - Mladík byl obviněn hned ze tří trestných činů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Bez řidičáku a navíc opilý řídil začátkem srpna devatenáctiletý mladík v Lounech.

Jak se dalo podle jeho stavu předpokládat, řízení nezvládl a narazil do lampy a stromu. Nyní jej za to policejní komisař obvinil hned ze tří trestných činů, a to řízení vozidla bez řidičského oprávnění, ohrožení pod vlivem návykové látky a poškozování cizí věci.

„S osobním automobilem značky Citröen Jumper jel v nočních hodinách směrem od pivovaru do středu města, nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem a také v důsledku požitého alkoholu nezvládl u prodejny pekařství řízení a přední částí vozidla narazil do sloupu veřejného osvětlení a následně do vzrostlého stromu,“ uvedla k srpnové události policejní mluvčí Jaromíra Střelcová.

Při nehodě byl zraněn jednatřicetiletý spolujezdec, kterého museli záchranáři převést do lounské nemocnice. On ani řidič nebyli připoutaní pásy. Provedená dechová zkouška u motoristy naměřila nejprve 1,53 promile alkoholu v dechu, o chvíli později pak 1,46 promile.

„Dále policisté zjistili, že mladému řidiči byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Řidičský průkaz mu byl zadržen 8. září minulého roku z důvodu bodového hodnocení,“ dodala mluvčí. Vyšetřování mladíka probíhá na svobodě.

