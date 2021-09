"Na místě zasahoval vrtulník letecké záchranné služby a tři sanitní vozy. Jedna osoba s velmi vážnými zraněními po neúspěšné resuscitaci zraněním na místě podlehla, další tři zraněné osoby byly převezeny do nemocnice," informoval mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.