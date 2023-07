/VIDEO/ Loni v předvánočním týdnu Česko pokryla na několik dní ledovka. Na malém úseku dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary u Lubence na Podbořansku havarovalo 19. prosince v podvečer v krátkém časovém rozpětí při třinácti nehodách devatenáct osobních aut, pět nákladních a dva autobusy.

Dopravní nehody na D6 u Lubence v prosinci 2022 | Video: Ladislav Hebert

Policie ani po sedmi měsících vyšetřování karambolů dosud neukončila. V minulých dnech ale obvinila prvního řidiče z ublížení na zdraví, další trestní stíhání zřejmě ještě začnou. Čeká se na znalecké posudky. „Tři nehody jsou řešeny jako trestné činy,“ potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

V jedné nehodě byl obviněn řidič z trestného činu ublížení na zdraví, kdy nepřizpůsobil jízdu povaze vozovky a narazil do před ním jedoucího vozidla. „Pasažér tohoto vozu utrpěl vážná zranění s dobou léčení několik týdnů,“ sdělila mluvčí. U dalších dvou nehod, které policisté řeší jako trestné činy obecné ohrožení a ublížení na zdraví, obvinění nepadlo. „Čeká se na výsledky znaleckých posudků,“ dodala.

Policie rozplétá kolaps karlovarské dálnice. Počet zraněných se stále upřesňuje

Při nehodách se zranilo dvaadvacet lidí, z toho dva těžce. Skončili v nemocnicích v Kadani, Chomutově, Žatci, Kladně a Praze. Na místě zasahovaly desítky hasičů, kteří využili u svůj evakuační autobus.

„Měli jsme tehdy velké štěstí. Jeli jsme z Karlových Varů do Podbořan a u Lubence na dálnici jsme zabrzdili auto jen tak tak, málem jsme vlétli do stojící kolony před námi. Štěstí také bylo, že do nás nikdo nevrazil zezadu. Silnice byla hodně kluzká,“ vzpomněl na prosincový kolaps dálnice Tomáš Slach. Dálnice byla zavřená několik hodin, provoz policisté odkláněli přes Lubenec.

K obdobné situaci došlo na dálnici D6 u Lubence v úterý 28. prosince 2021 dopoledne. Při hromadné dopravní nehodě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, srazily se tam kamion a sedm osobních aut.