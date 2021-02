Řidič modrého vozu značky Peugeot 307 jel ve směru od Milošic do Měcholup. V táhlé levotočivé zatáčce jel zřejmě moc rychle, auto dostalo smyk a následně vjelo mimo silnici. Tam se vůz několikrát převrátil přes střechu.

"Při dopravní nehodě se v autě těžce zranil jeden ze spolujezdců, který byl poté letecky transportován do nemocnice. Dosud jsme nezjistili, kdo havarovaný vůz řídil. Řidič měl totiž podle některých informací z místa dopravní nehody utéct," uvedla tisková mluvčí policie Miroslava Glogovská.

Policisté zjistili, že řidič měl být muž ve věku kolem 30 let, světlé pleti, vysoký cca 185cm, štíhlé postavy. Na sobě měl mít modrou bundu a tmavé tepláky, na hlavě čepici a kolem krku šálu. Po nehodě mohl tento muž dojít do okolních vesnic. Do Milošic, odkud auto vyjelo, měl neznámý řidič poté dorazit jako spolujedoucí ve vozidle Citröen Berlingo, bílé barvy, které řídil muž kolem 50 let štíhlé postavy, s plnovousem.

Policie žádá případné svědky této nehody, nebo další osoby, které by měly informace k počtu osob, které v autě jely, nebo k totožnosti řidiče havarovaného vozu, aby se obrátili přímo na Dopravní inspektorát Policie ČR v Lounech. Telefonicky mohou kontaktovat telefonní linku 974 445 600, nebo linku 158.