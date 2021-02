V pátek 12. února totiž na Podbořansku vyhasl v autě život 25letého muže. K tragické havárii osobního vozu došlo krátce před 22. hodinou nedaleko Chmelištné.

„Řidič vozidla značky Peugeot 106 jedoucí po silnici třetí třídy ve směru od Mašťova na Chmelištnou v mírné pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, která byla namrznutá a pokrytá uježděným sněhem, a s vozidlem přejel do protisměru. Vyjel mimo komunikaci, kde narazil do dopravní značky a poté do stromu,“ popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Při havárii utrpěl řidič zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel. Jeho 17letý spolujezdec utrpěl velmi vážná zranění a vrtulník jej transportoval v kritickém stavu do nemocnice.

Zatím jako dopravní nehodu vyšetřují policisté událost ze středy 10. února, kdy kolem osmé hodiny zemřel 80letý řidič osobního auta v Myslbekově ulici v Lounech. Řidič narazil s vozidlem do stromu pravděpodobně v důsledku zdravotní indispozice. Ta byla podle dosavadních informací i příčinou mužova následného úmrtí. Nepomohla ani resuscitace od záchranářů. Pokud to potvrdí výsledky soudní pitvy, událost se neobjeví ve statistikách jako tragická dopravní nehoda.