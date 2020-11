/FOTO/ Vážný dopravní karambol se odehrál v pátek 6. listopadu po poledni u Želče na Žatecku. Střetla se tam dvě osobní auta. Podle informací Deníku záchranáři bojují o život zraněných.

Vážná nehoda dvou aut u Želče. | Foto: HZS Ústeckého kraje

"Dvě osoby byly velmi vážně zraněné. Jedna byla letecky transportována do ústecké nemocnice, druhá také letecky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze," uvedl mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Třetí osoba byla zraněna lehce, převezena byla do žatecké nemocnice.