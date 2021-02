Tento trend zaznamenali policisté po celé republice, způsobila ho pandemie covidu spojená s vládními nařízeními, která znamenala, že lidé loni méně s auty jezdili.

V souvislosti s poklesem počtu nehod v okrese Louny se snížila o více než 19 milionů korun materiální škoda, která při nich vznikla. „V roce 2020 dosáhla částky 99,9 milionů korun,“ upřesnila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Stejně jako předloni na silnicích okresu Louny bohužel přišlo o život devět lidí. Stejný byl i počet těžce zraněných. „Lehce zraněno bylo 294 osob, což je o osm méně než v roce 2019,“ připomněla mluvčí.

Nejvíce nehod zavinili řidiči motorových vozidel (1083), a to zejména nesprávným způsobem jízdy (689). Nepřiměřená rychlost měla za následek 230 nehod, nedání přednosti v jízdě 137 a nesprávné předjíždění pak předcházelo 33 nehodám.



„Řidiči nemotorových vozidel měli na svědomí 16 kolizí, chodci pak byli na vině šestkrát. Tradičně vysoký podíl na nehodách měla zvěř, tentokrát to bylo celkově v 331 případech,“ sdělila mluvčí s tím, že ovlivnění alkoholem u viníka dopravní nehody bylo vloni zjištěno celkem 43krát. O rok dříve to bylo 51krát.