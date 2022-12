„Předběžnou příčinou nehody bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti při předjíždění muže na elektrické koloběžce. Ten na místě zraněním podlehl. V souvislosti s tragickou dopravní nehodou policisté obvinili 57letého řidiče nákladního vozu z trestného činu usmrcení z nedbalosti,“ připomněl policejní mluvčí Kamil Marek. Pokud bude vznesena obžaloba, zmíněný řidič se bude v příštím roce zpovídat u Okresního soudu v Lounech. Hrozí mu nepodmíněný trest.

Den poté, v úterý 7. června, se stala tragédie na silnici II/226 Žatec – Podbořany na kopci nad tamní kafilerkou. Při předjíždění osobního auta nezvládl 37letý řidič motocyklu ze Žatce manévr a narazil do stromu. „Příčinou havárie byla nepřiměřená rychlost motorkáře, který způsobeným zraněním podlehl,“ sdělil mluvčí. Smrt muže otřásla žateckou motorkářskou komunitou, kteří se s ním následující sobotu symbolicky rozloučili vyjížďkou po okolí. „Pepa byl dobrý kamarád, často si na něj vzpomenu, určitě pojedu před Vánocemi na místo tragédie zapálit svíčku,“ řekl Deníku jeden z tehdejších účastníků.

Za havárii kamionu v Žatci, který těsně minul benzínku, mohla nepozornost řidiče

K dalším dvěma vážným nehodám došlo na Lounsku, a to rovněž v rozmezí několika dnů. Na silnici I/7 Praha – Chomutov havarovalo 7. srpna osobní auto, řidič u Sulce nepřizpůsobil rychlost jízdy a vyjel mimo komunikaci. Spolujezdkyně utrpěla zranění neslučitelná se životem. O deset dní později na silnici I/15 Most – Lovosice u Libčevsi řidič motocyklu jel také příliš rychle a narazil do osobního auta. Motorkář zemřel.

Další tragická kolize se odehrála opět u Sulce na téže silnici 15. září. „Řidič osobního vozidla nepřizpůsobil rychlost jízdy a střetl se s protijedoucím nákladním autem. Na místě zemřel spolujezdec z osobního vozidla,“ přiblížil Kamil Marek. Všechny tři nehody z Lounska i tu u Nového Sedla kriminalisté nadále prověřují, nikoho kvůli nim dosud neobvinili.

Zmíněné místo na konci dálnice u Sulce se zařadilo k nejrizikovějším lokalitám, co se týká počtu vážných dopravních nehod v okrese Louny. Za posledních deset let tam zemřelo šest lidí. Řidiči by v místě měli být opatrní a vydržet dva roky, než dojde k zásadní změně. Problém se vyřeší, až se dostaví navazující úsek dálnice D7 u Chlumčan. Provizorní sjezd z dálnice a křižovatka zmizí, v místě bude souvislý kus dálnice. Nynější hlavní silnice I/7 se promění v doprovodnou komunikaci druhé třídy. „Se zprovozněním dálnice u Chlumčan počítáme v roce 2024,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Dana Zikešová.