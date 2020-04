Jak přežít karanténu: tip na vycházku do Zámeckého parku Krásný Dvůr

I když kulturní, památková zařízení a instituce jsou vesměs zavřena, pořád je tu možnost vyrazit do přírody, veřejně přístupných parků nebo zahrad…. Je to jeden z tipů, jak vyrazit do přírody a přitom dodržet nařízená opatření.

Zámecký prak Krásný Dvůr. | Foto: Archiv