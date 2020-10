KDY: Sobota 10. října od 13.00

KDE: Kino Svět Louny

ZA KOLIK: 150 korun

Asi tak by chtěl prožít letní prázdniny. Jonášova rodina se ale po smrti tatínka odcizila a jeho matka Beata se rozhodla, že místo aby strávil léto na Slovensku s dědou Bernardem, jako to dělali s tátou, pojedou k tetě vychutnat si zdravé přímořské podnebí. To se Jonášovi vůbec nezamlouvá. Zabalí si svoje saky paky a naplánuje dokonalý a zpočátku skvěle utajený útěk za svým milovaným dědečkem. Po setkání s ním však velmi rychle pochopí, že smrtí táty se změnil i děda a že tenhle starý železničář v penzi teď neprožívá zrovna nejlepší období. Jonáše to ale neodradí, neztrácí naději a rozhodne se dát věci do pořádku. Brzy se k němu přidává nová kamarádka Alex, se kterou provedou řadu lumpáren. Léto patří rebelům můžete vidět v sobotu v lounském kině Svět od 13 hodin, lístek stojí 150 Kč.