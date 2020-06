Legiovlak je na nádraží Žatec západ

Legiovlak je na nádraží Žatec západ od úterý 9. června. Žatec je jeho druhou zastávkou letošního putování po městech České republiky. Široké veřejnosti je přístupný zdarma do neděle 14. června. Ve všední dny od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 19 hodin.

Legiovlak je na nádraží Žatec západ. | Foto: Legiovlak