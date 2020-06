Kdy: sobota 20. června od 11 hodin

Kde: Muzeum letiště Korea – Merkur Bezděkov u Žatce

Veřejnost může na otevření dorazit od 11 do 14 hodin. Vznik letiště sahá do konce II. sv. války, kdy byla postavena severně od Žatce letecká základna s betonovou vzletovou a přistávací dráhou. Československé letectvo ji pak využívalo do konce roku 1993.

V den otevření muzea bude k dostání kniha Václava Vaška s názvem Etudy ještě vonící luftem.