KDY: Úterý 15. prosince od 9 do 17 hodin

KDE: Muzeum Louny

ZA KOLIK: Plné vstupné 20 korun, snížené 10 korun

Menhir ležel řadu let povalený v údolní nivě opuštěného meandru řeky Ohře mezi Žatcem a Postoloprty, asi 600 m západně od Selibic. V roce 1993 byl díky Jaroslavu Helšusovi z Loun přemístěn do areálu muzea v Lounech. Podle badatele Milana Špůrka tvořil právě tento menhir významný bod na slunovratové ose, kterou lze vystopovat ve slánsko-velvarské oblasti výskytu menhirů. Muzeum má otevřeno každý den kromě pondělí a to od úterý do pátku 09.00 - 17.00

a o víkend 10.00 - 17.00. Plné vstupné stojí 20 korun, snížené pak 10 korun.