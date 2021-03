KDY: Do 31. března

KDE: Louny

Soutěž je určena všem uživatelům českého jazyka. Kategorie jsou tři: 11 14 let, 15 18 let, 19 let a více. Žánry jsou próza a poezie. Práce lze zasílat na emailovou adresu soutez@mkl.cz do 31. března. Vítěz vyhraje knihy, umělecká díla a možnost publikace v médiích.