KDY: Sobota 5. prosince od 15 hodin

KDE: Žatec, start u chmelničky

ZA KOLIK: Zdarma

Adventní běh má pět kategorií: děti do 10 let, žactvo, muži, dorost a ženy. Doporučené tratě jsou od 0,4 km do 4,4 km. Startovné se nevybírá, ale je možný příspěvek na charitativní účet.