Na televizní obrazovku se vrací kultovní maďarský seriál. Když mladý génius Ládík Smolík dostane kvůli špatným známkám domácí vězení, dokáže si poradit! Naučí psa Zorra mluvit, sestrojí nafukovací vesmírnou loď a v animovaném seriálu tajně vyráží za dobrodružstvími, která jsou stejně podivuhodná jako zábavná. Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka začínají na Prima COOL v pondělí 27. dubna a poběží každé pondělí ve 20.45 hodin.

Na obrazovku se vrací seriál Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka | Foto: Prima COOL

Mladý Ládík Smolík je sice malý génius, ale ve škole je poněkud líný. Takže i když zrovna začínají prázdniny, kvůli špatným známkám dostane domácí vězení! Jenže nebyl by to geniální Ládínek, aby si nedokázal poradit. Z harampádí, které má po ruce, sestrojí nafukovací vesmírnou loď, pojmenuje ji Gulliver 5 a tajně vyráží za dobrodružstvím. Na cestách ho provází pes Zorro, kterého Ládínek pro jistotu naučil mluvit. Společně objevují podivuhodné planety, kde roboti zotročili lidstvo, nad vším vládne hudba, všechno se odehrává jako v detektivce nebo kde je všechno pod vodou… Zatímco si někde lítá, Smolíkovi si říkají, co tam to ten Ládík zase vyvádí, a vždycky je napadne to samé: co by? Vždyť má domácí vězení a je zavřený u sebe v pokoji.