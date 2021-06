Kdy: otevřeno pondělí - neděle Kde: Louny, Rakovnická ulice 2505Nový bazén v Lounech je největší stavbou posledního čtvrt století. Je bezpečný, moderní, postavený pro sportovní i rekreační plavání. Zabavíte se v něm, přestože není obřím aquaparkem. Pojďte si k nám užít unikátní skleněnou fasádu, která připomíná kopce “našeho” Českého středohoří.Od úterý 1. června zahajuje částečně sezonu koupaliště v Lounech. Na něm je možné si zahrát beachvolejbal. Rezervujte si svůj čas a přijďte si zahrát. Telefon: 773 774 491 nebo na e-mailu: info@bazenlouny.cz.

Provozní doba plavecké haly:

Pondělí sanitární úklid 8.00 – 12.00 hod. 12.00 – 21.00

Úterý 6.00–8.00 hod. 8.00–12.00 hod. 12.00–21.00

Středa 6.00–8.00 hod. 8.00–12.00 hod. 12.00–21.00

Čtvrtek 6.00–8.00 hod. 8.00–12.00 hod. 12.00–21.00

Pátek 6.00–8.00 hod. 8.00–12.00 hod. 12.00–21.00

Sobota – – 10.00–21.00

Neděle – – 10.00–21.00

Vstupné plavecká hala:

dospělí 1 hodina - 120 Kč, 2 hodiny - 150 Kč, celedonní - 180 Kč

děti od 110 cm, studenti, senioři 65+, ZTP, ZTP/P hodina - 100 Kč, 2 hodiny - 130 Kč, celodenní - 160 Kč

Vstupní koupaliště:

Celodenní - Dospělí a mládež nad 15 let - 30 Kč, Děti do 15 let, senioři nad 65 let, ZTP, ISIC - 25 Kč, Děti do 100 cm v doprovodu rodičů - zdarma, Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) - 90 Kč.