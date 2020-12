KDY: Čtvrtek 3. prosince od 14 do 17 hodin

KDE: Vrchlického divadlo v Lounech

ZA KOLIK: Zdarma

„Protože chceme lidem poskytnout dostatek času na prodloužení stávajících abonentek, bude pokladna otevřena denně, včetně víkendů a to až do 22. prosince vždy od 14.00 do 17.00 hodin. Abonmá budeme do 22. 12. prodávat pouze stávajícím předplatitelům, noví zájemci mohou abonmá zakoupit od 4. ledna 2021,“ řekla Milena Syrovátková, zástupkyně ředitele Vrchlického divadla.