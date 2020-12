KDY: Sobota 5. prosince od 10 hodin

KDE: Oblastní muzeum Louny

ZA KOLIK: Plné vstupné 20 korun, snížené 10 korun

Výstava poodkrývá zajímavou, spletitou a dnes již trochu zapomenutou dlouhou historii lounského loutkářství, které tvoří významnou kapitolu v dějinách českého loutkářství. Muzeum má otevřeno denně kromě pondělí, a to od úterý do pátku od 9 do 17 hodin a o víkend od 10 do 17 hodin. Vstupné stojí 10 a 20 korun.