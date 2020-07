Nová umělecká galerie v Žatci s názvem Galerie U Radnice stále nabízí k prohlídce výstavu Židé na Žatecku. Doposud byla tato expozice v žatecké synagoze, kde však začala rekonstrukce.

V Galerii U Radnice probíhá do konce července výstava Židé na Žatecku. | Foto: Město Žatec

„Máme za to, že by tato jednoznačně historicky prospěšná výstava neměla skončit, tak jsme začali shánět jiné prostory k jejímu umístění, což se nám nakonec podařilo," říká Petr Šimáček, předseda spolku žateckých rodáků. Ve spolupráci s Nadačním spolkem Saaz/Žatec mapují žatečtí rodáci málo známé dějiny židů na Žatecku, včetně výpovědí pamětníků v Izraeli, již deset let. Jedním z projektů je právě výstava Židé na Žatecku.