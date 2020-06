Kdy: denně do konce srpna 10 – 18 hodin

Kde: zámek Peruc

Chateau Peruc je součástí Zámecký resort Dětenice. Zámek Peruc se nachází severozápadně pouze 56 km od Prahy na prahu Českého středohoří.

A na co se můžete těšit?

Samozřejmě na prohlídku zámku od 1. července do 31. srpna, a to každý den od 10 do 18 hodin. Již nyní si můžete zakoupit vstupenku s 10% slevou na odkazu zde: www.chateauperuc.cz/voucher-shops/

Dále na zámecká bistro - Food Market Peruc v zámeckém parku. Podávají se zde mořské speciality – mušle, kalamáry, krevety, chobotnice. Na dřevěném uhlí a na otevřeném ohni se budou opékat krocani, dále pravé indické tandoori z tandoor pece, naan, raita a další speciality. Může se zde poobědvat či povečeřet jednak u stolu nebo na dece a může se tak relaxovat pod vzrostlými stromy na čerstvě posekané trávě. Nebo je možné se jen tak povalovat s drinkem či s čerstvě vymačkaným melounem v lehátkách a užívat si letního slunce. Otevřeno bude každý den od 11 - 22 hodin.

Peruc patří mezi nejkrásnější zámky v České republice. Je to zámek s bohatou historií, který se podařilo zachránit před spadnutím. Na návštěvníky se těší tým zámku Chateau Peruc.

web: www.chateauperuc.cz