Ve 2. lize házenkářů je stále suverénní béčko Baníku Most. Vyhrálo i devátý zápas v řadě, tentokrát uspělo 32:21 v Ústí nad Labem. Lounská Lokomotiva prohrála po velmi dobrém výkonu v Jablonci 21:22 a je sedmá.

Házenkáři Mostu (v zeleném) si z Loun odvezli po pohárovém i druholigové vítězství. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Baník se na Chemičku dobře připravil, domácí esa Kováře, Vrběckého a Kabáta dokázal eliminovat. Navíc se mu dařilo střelecky. Po půli to bylo 16:8 pro Most, ten navíc na začátku druhého poločasu odskočil na rozdíl 12 branek. Domácí zapnuli, Kovář s Vrběckým se chytli a rázem se náskok Baníku smrskl. Poté však zlepšil obranu a zápas dovedl do bezproblémového vítězného konce.