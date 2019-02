Louny - Házenkáři Loun jsou aktuálně druzí ve druhé lize, na lídra z Liberce ztrácejí jediný bod.

Házená - ilustrační snímek | Foto: Deník

Celek, který v minulém kole dokázal přehrát do té doby neporažený Liberec, přivítali ve čtvrtém jarním zápase házenkáři Loun. Proti Kolínu nezaváhali, i když první půle přesvědčivá nebyla. Ve druhé už se totiž lounská Lokomotiva rozjela a domácí přestříleli soupeře v poměru 38:21. Louny ztrácejí v tabulce druhé ligy pouhý bod na lídra z Liberce, za čtrnáct dní s ním mohou sehrát duel o první příčku.

I když konečný výsledek zápasu s Kolínem zní jednoznačně, ze začátku to na jistou jízdu v Lounech nevypadalo. „Do zápasu jsme nevstoupili příliš šťastně a i přes solidní herní projev jsme nedokázali soupeři odskočit. Připravené šance jsme nedokázali proměňovat, naopak Kolínu to tam padalo. Ke konci poločasu jsme se několikrát dobře ubránili a to byl konečně prostor k rychlým protiútokům. Ty nám nakonec vynesly poločasové vedení 16:13," hodnotili první poločas lounští házenkáři na svých internetových stránkách.

Dva rozdílné poločasy

Ve druhém poločase už ale favorizované Louny předváděly úplně jinou házenou a dařilo se jim. A skore narůstalo.

„Druhá půle byla úplně odlišná od té první. Od úvodu jsme vypracované střely dokázali využít a navíc se v brance chytil Fuchs, takže jsme přidávali i jednoduché trefy z brejků. Kolínským pak docházely síly. Druhý poločas jsme ovládli drtivým poměrem 22:8," radovali si házenkáři Lokomotivy.

Nakonec tak na tabuli svítilo skore 38:21 pro Louny a Lokomotiva tak získala dva cenné body v boji o první místo. Ten se po minulém kole opět zdramatizoval, když dosud neporažený Liberec zaváhal právě s Kolínem.

Louny – Kolín 38:21 (16:13)

Louny nyní na lídra druhé ligy ztrácejí pouhý bod. O víkendu zajíždějí Lokomotiva k těžkému utkání s třetí Mladou Boleslaví, pokud uspěje, utká se za čtrnáct dní o první příčku v tabulce v přímém souboji s Libercem v domácím prostředí.