Jaká byla ta minulá sezona? Na podzim tam byl jeden závod, jinak nic.

Za sebe říkám, že sezona 2020 nebyla. Závody bez diváků prostě nejsou závody. Po pauze jsme měli domácí závod, ale nebylo to ono. Nebyly jsme tak připravené jako normálně. Je mi z toho smutno a je mi líto, že vám nemůžu přinášet pozitivní zprávy ze světa sportu.

Nevzala vám situace ohledně koronaviru a vše s tím spojené trošku chuť do závodění? Nebo vás to naopak nastartovalo a těšíte se na to, co bude? Pokud tedy v dohledné době něco bude…

To je právě ono. Vůbec netušíme, co bude. Mluvím o těch velkých závodech. Ostatní země také nemohou trénovat nebo jen omezeně. A navíc netušíme, jak to bude s cestováním. Takže je to takové stagnující období. Hlavně mi chybí ty závody. To byl můj hnací motor. Ta atmosféra a lidi.

Jak teď trávíte dny? Máte možnost se nějak připravovat, cvičit jednotlivé prvky? Nebo pouze běháte, doma posilujete?

Momentálně hlavně studiem. Jsem ve druhém ročníku na vysoké škole v Praze. Máme výjimku pro prezenční výuku, takže na praxi normálně chodíme. Fyzioterapeut se nemůže učit praxi on-line. Pouze přednášky jsou přes internet. Snažím se zdokonalovat a prohlubovat své znalosti a využít času pro osobní rozvoj. Sportuji v rámci možností doma. Když je hezké počasí, tak i venku.

Nepůjde tedy teď sport na druhou kolej?

Jsem pořád členkou ASC Dukla, ke klubu mám zodpovědnost. Momentálně čekám, co bude. Nemám žádnou první a druhou kolej.



Vy jste profesionálka, proč tedy netrénujete v normálním režimu při pravidelném testování? Vidíme to tak třeba u fotbalistů, hokejistů…

Já sice profesionál jsem, takže by se mě určitá omezení ani netýkala, ale v aerobiku jsem jediná. Myslím, že bych mohla i závodit, ale přece se nebudou pořádat závody pro jednoho člověka. Navíc aerobik jako neolympijský sport nemá takovou podporu, jako mají uznané sporty. Což mě také velmi mrzí.



Jaká bude sezona 2021?

Myslím si, že bude velmi podobná té minulé. Přeji si, aby se očkovalo, aby mohlo být zase vše normální. Přeji si, aby byli lidé zodpovědní a dodržovali nařízená opatření, jinak se toho nezbavíme. HLAVNĚ POUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM!



Mladí lidé většinou nemají z nemoci až tak velké obavy a jsou frustrovaní tím, jak velký význam se jí přikládá. Vy to evidentně vidíte jinak.

Studuji zdravotnický obor, takže je dost možné, že za chvíli budu pracovat a pomáhat v nějaké nemocnici. K nemoci mám velký respekt.



Jak může dlouhá pauza upravit výkonnost závodnic?

Jsme zvyklé na hodně závodů, na kterých se hlavně zdokonalujeme. Teď záleží na tom, jak se budeme připravovat každá sama. Samozřejmě je to náročnější, protože doma nejsou takové prostory a venku se také nedá dělat všechno. Ale zároveň je to velká výzva. Sama jsem zvědavá, jak to bude vypadat, až všechno pomine.



Ondřej Holl