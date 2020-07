Aliyyah při rekordu dosáhla maximální rychlosti 284 km/h. Jak vás napadlo nechat patnáctiletou dívku řídit tahač takovou rychlostí?

Dlouho jsme se myšlenkou o překonání rekordu nezabývali. Až loni jsme to osvěžili a začali na tom intenzivně dělat. Nápad s Aliyyah přišel v zimě. Začíná se profilovat poměrně dobře ve všem co dělá. Přišlo mi dobrý, když ten rekord udělá dítě.

Převládá radost z překonání rekordu, nebo spíš úleva, že se vaší dceři nic nestalo?

Já mám k Aliyyah ohromnou důvěru. Ona má v sobě odpovědnost. Věřím tomu, že v momentě, kdy ucítí, že je to moc, tak ubere nebo to radši vypustí. Samozřejmě se může stát cokoliv. Jakékoliv zaškobrtnutí v rychlosti okolo 300 km/h může být fatální. Všichni víme, o co hrajeme. To není v teoretické rovině. Jedno škobrtnutí a je průser.

Měl jste o Aliyyah strach?

Když začalo pršet, tak jsem měl fakt strach. Navíc při bočním větru auto dobře nevede a ještě ve 210 km/h pořád hrabe. Měl jsem obavu. Ale popasovala se s tím dobře, udělala kus práce.

Zdroj: Buggyra

Předpokládám, že kdyby Aliyyah nechtěla jet, tak ji nutit nebude. Je to tak?

Jasně, do tohohle ji nikdo netlačí. Třeba letmý start jsme vůbec neplánovali, to bylo její rozhodnutí. Ona je ctižádostivá a tvrdá sama na sebe. Kdyby se jí něco stalo… není to nic příjemného. Na druhou stranu, když je do něčeho zapálená, tak těžko se dá bez toho žít. Lepší život je dělat to, co tě baví a akceptovat riziko, které tam je. Chceme jít dál a splnit Aliyyah sen, aby mohla překonat třístovku.

Jak daleko, nebo naopak blízko je ta bájná meta?

Aliyyah teď jela na krátké dráze 284 km/h, takže dotknout se třístovky není takový problém. Ale projet třístovkou letmý kilometr, to bude oříšek. Zdánlivě to vypadá jednoduše, když si řekneš, že jedeš rovně. Celý trik je v tom, udržet maximální možnou trakci a výkon přenést na vozovku. To je alfa a omega. Záleží na přesnosti řazení, to není jednoduché. Řadit z jedničky na dvojku je potřeba ve 110 km/h, ve 109 km/h je to moc brzo a ve 113 km/h je to přetočené. Programovali jsme světlo, kdy řadit, ale než se rozsvítí, tak už je pozdě. Zkoušeli jsme různé pomůcky, ale jezdec to prostě musí cítit. Děláme na novém třináctilitrovém motoru. Zkoušíme i přeplňování kompresorem a turbem, to ale zase nemůže být uznané jako rekord FIA. Musí být předpisy jako v evropském šampionátu. Je potřeba vylepšit i aerodynamiku, udělat lepší podlahu. Každá drobnost je znát.

Na konci letních prázdnin čeká Aliyyah v Mostě premiéra v mistrovství Evropy tahačů. Jak se na to těšíte?

Na to se fakt těším. Letos jsme toho hodně natestovali, mohlo by to být dobrý.

Zdroj: Youtube

Závodění se věnuje i její dvojče Yasmeen. Jak si vede?

Chtěl bych, aby Yasmeen jela příští rok s Aliyyah francouzský šampionátu trucků, bychom tam měli dvě holky. Yasmeen sedí nejvíc Clio, ale ona by chtěla jezdit ve formuli 4.

Yasmeen nedávno měla ve formuli kolizi při testech. Jak to nesla?

Byla v pohodě. Z bouračky nebyla v šoku, za chvíli už v tom zase seděla. Měla studené gumy a vletěla do bariéry. Přijela do depa a bulela. Ale ne kvůli sobě. Myslela si, že jí vynadám. Yasmeen není moc svědomitá, rozsekala už dvě auta. Nemá to, co má Aliyyah. Je schopná vzít neúměrně velké množství rizika pro mizivý zisk. To není dobře. Aliyyah to má nastavené správně. Pro to, aby jela rychle, tak spotřebovává jen určitý kus kapacity mozku, zbytkem je schopná přemýšlet o jízdě jako o celku.

Zdroj: Buggyra

Takže větší předpoklady k závodění má Aliyyah?

Yasmeen je ženská, umělkyně. Aliyyah má chlapský analytický mozek. Má Aspergerův syndrom. To je druhý stupeň autismu, ale zase je to vyvážené vysokým intelektem. Žije si ve svém světě. Třeba v tenise trpěla tím, že jí lidi viděli do obličeje. V autě si nasadí helmu a uzavře se do svého světa. Je problém dostat ji pod tlak. Nikdy se jí nezvedne tep, pořád jí tluče stejně.

Obě dcery pozval bývalý pilot F1 Ralf Schumacher na testy formule 4 do svého týmu. Kdy k tomu dojte?

Je to obrovská možnost nabrat zkušenosti a já chci, aby na to byly připravené. Ne to udělat jen jako zážitek. Ale aby to mělo smysl. Chcete to ještě chvilku počkat.