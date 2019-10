Všechny tři zkušené hráčky už mají děti a náročné cestování a zápasy jejich ratolestem vezmou maminky. Na druhou stranu špuntů si teď hojně užijí tatínkové a prarodiče.

Nejsnadnější to má asi univerzálka Michaela Borovská. Její syn Filípek je už rošťák, sám sportovec a mámě drží při zápasech palce a fouká do trubky. „Když byl syn menší, bylo to mnohem těžší, teď už to není tak náročné. Odmalička je zvyklý být mezi lidmi, tráví se mnou spoustu času ve sportovní hale, byl u toho, když jsme postoupily z kvalifikačního turnaje a vnímal celou tu atmosféru. Budeme to muset všichni ještě probrat, s přítelem, s rodiči. Babičky budou cestovat, my budeme cestovat, bude to náročné, ale když jsme se na tuhle cestu jednou daly, musíme s tím počítat a nějak to zvládneme,“ řekla pro klubový web Michaela Borovská.

Holčička křídelnice Lucie Mikulčík už dostává házenou taky do krve. Ťapala po palubovce sportovní haly, když její maminka přebírala medaili za sedmý český titul. Stejně tak jí Lucia mačkala společně s manželem Lukášem se slzami v očích, když slavila postup do Ligy mistrů.

Lucia Mikulčík se svou dcerou slaví sedmý český titul. Foto: Dominik Síbr

„Bude náročné to všechno skloubit, i v klubu při práci se školkami za sebe budeme muset hledat náhradu. Letos to bude hodně těžké, náročný program se protáhne prakticky na celou zimu. Mě trochu mrzí, že tu nemám babičky a pomáhá mi hlavně manžel a kamarádka Lucka. Je pravda, že když jsme postoupili do Ligy mistrů, zasedla rodinná rada, všichni jsme si vzali diáře a řešili, kdo kdy může, každý si vzal nějaký víkend a všechno jsme si naplánovali. Dá se to zvládnout, jen to prostě tentokrát bude hektičtější než obvykle. Ale když kolem sebe máte lidi, kteří vám chtějí pomoct plnit vaše sny, tak je to vlastně lehké. Za to je miluju a jsem šťastná, že mě podporují v tom, že si na stará kolena můžu zahrát Ligu mistrů,“ říká Lucia Mikulčík.

I takhle může vypadat letní příprava. Maminka Petra Maňáková maká, dcerka spinká v kočárku. Foto: DHK Baník Most

Teodorka Petry Maňáková je z trojice „házenkářských dětí“ nejmladší. Ještě se vozí v kočárku. „Bude to dost náročné a hodně to bude na tatínkovi a na babičce. U nás babičky fungují skvěle, ale jedna je bohužel na Moravě, takže to má hodně z ruky. Mostecká babička si tak bude brát dovolenou a starat se o malou, tatínek, až se vrátí z práce, jí bude střídat. Bude to takové střídání stráží,“ vtipně to komentuje mostecká spojka Maňáková.