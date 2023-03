První branka utkání padla již po půl minutě hry a to do domácí sítě z ruky Sozanského. Marek Černý sice z křídla srovnal, ale v dalších minutách už Lovci odskočili do dvoubrankového vedení. Už v 7. minutě přepustil Šlachta své místo v brance Pavlasovi. Na rozdíl pěti branek se hosté Lokomotivě vzdálili v úvodu 12. minuty. V 18. minutě inkasoval gólman Lovosic Dohnal zásah míčem do obličeje a otřesený se nechal vystřídat Hromadou. V tu dobu si vzal trenér Lovců Šuma time. Netrvalo dlouho a do branky Loun se Šlachta vrátil. Lokomotivě se v přesilovce podařilo snížit na rozdíl jediné branky 15:16 zásluhou dvou přesných zásahů Laciny. Hosté hráli i nadále oslabeni a využívali možnosti nahradit při útoku brankaře hráčem do pole. Po ztrátě míče se domácí dostali rychle do protiútoku a Černý mohl vyrovnat, jenže Hromada se stačil vrátit do branky a Černého brejk kryl. Ještě tři minuty před přestávkou to bylo jen o gól, jenže závěr poločasu Lokomotiva nezvládla a do šaten tak šli hráči Lokomotivy se čtyřbrankovým mankem.

Úvod druhé půle patřil Lovcům, kteří si na začátku 41. minuty vypracovali vedení o devět branek 28:19. Trenér Kuliš na situaci reagoval tím, že si vzal oddechový čas. Hned po něm Varga s Edelmanem snížili, jenže pak tým oslabil Trhlík, který inkasoval červenou a šel ze hry. Ve 49. minutě šel do branky Lovosic opět Hromada a dařilo se mu náramně. Za dalších šest minut už to bylo o hrozivých 10 branek 27:37. Po zásahu do obličeje šel z branky na střídačku i Šlachta. Také jeho nástupci Pavlasovi se podařilo krýt několik střel soupeře. Bohužel se nedařilo střelcům Lokomotivy a tak už se stav výrazněji nezměnil.

Louny zůstávají na 6. příčce druholigové tabulky se ziskem 9 bodů a v příštím kole nastoupí 19. března na palubovce předposlední České Lípy.

„Bohužel. Dnes jsme byli špatní v obraně a to rozhodlo. Po některých výrocích rozhodčích jsme se nechali unést a emočně jsme to nezvládli. Hodně byla znát absence Holubce , který si plní povinnosti v extraligových Lovosicích. Bohužel to nevyšlo, tak snad příště,“ hodnotil stručně neúspěch svých svěřenců trenér Vlastimil Kuliš.

Lokomotiva Louny - Lovci Lovosice B 31:40 (17:21)

Lokomotiva Louny: Šlachta, Pavlas - Matras, Kruml, Lacina 10, Kuliš 10/7,M. Svoboda, Edelman 1, Trhlík, Houška, Zabloudil, Hlohovský, Varga 6, Vraný 2, Černý 2.

Lovci Lovosice B: Dohnal, Hromada - Bareš 1, Král 1, Pokorný, Sozanský 5, Šváb, Šmíd 2, Barth 3, Karlovec 4, Pěkný, Šuma 4, Lukáš 14/5, Borovička 2, Hrdlička 4.

Jaroslav Tošner