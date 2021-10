Právě ona měla minulý týden v ruce možnost vyrovnat. V poslední vteřině ale poslala míč do břevna a Černí andělé, jak se mosteckým házenkářkám říká, prohráli 26:27. Gól sem, gól tam, v Rumunsku beztak budou muset být daleko lepší, než byli minulou sobotu před svými fanoušky.

„My byly na začátku docela nervózní, na nás všech to bylo znát. Okolo 15. minuty jsme se z toho dostaly, obrana začala šlapat,“ jde se svým postřehem na trh mladičká sympaťanda Valerie Smetková, která do utkání proti Rumunkám také zasáhla. „Změnily jsme systém obrany. Začalo to vycházet, šlo nahoru i sebevědomí. Čekaly jsme, že ten původní systém lépe zvládneme. Ale máme jich vždy víc, tak jsme to po poradě s trenérem změnily. Takhle začneme hrát i v odvetě,“ tvrdí Mikulášková.

Víte, že…

… všechny mladé házenkářky Mostu studují? Veronika Mikulášková je v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu. „Dělám obor kondiční trenér. Před prvním zápasem jsme přijela až ve čtyři hodiny ze školy. Ale vyhovuje mi to, jsem akční typ. A aspoň nemám čas přemýšlet nad blbostmi.“ Valerie Smetková je na ústeckém UJEPu pilnou studentkou Přírodovědecké fakulty. „Chodím na denní studium. Tělocvik a biologie,“ líčí.

Úvodní střetnutí podle ní mohlo dopadnout daleko lépe, Mostu se ale nedařilo střelecky. „Byly tam tyčky, břevna. Druhý poločas už byl lepší. Možná chybělo i to štěstí, ale základ je vyvarovat se chyb. Celý týden teď trénujeme, pilujeme to, máme i nějaké rozbory na videu. Když budeme dodržovat to, co si stanovíme, tak nevím, proč by postup neměl vyjít,“ má mostecká stálice jasno.

Její parťačka Smetková, která na rozdíl od Mikuláškové zakončuje levačkou a operuje na pravé spojce, je stejného názoru. „Bude to trošku jiný zápas, protože už se známe. Ale pravdou je, že to bude o tom proměňování šancí. Čekáme bouřlivé prostředí. Před plnou halou hrát umíme, ale domácí prostředí tentokrát bude na straně Rumunek.“

„Máme určitou představu, jak to v Rumunsku bude vypadat. Ono to tam nikdy není lehké. Fanoušci je poženou, bude to jejich další hráč, občas můžou mít vliv i rozhodčí. Na východě je to masakr,“ tuší Smetková.

V bouřlivém prostředí házenkářky možná ani neuslyší pokyny trenéra Struzika. „Máme samozřjemě nějaké nacvičené kombinace, mají své názvy, třeba jugo, max, patnáctka a tak dál, ale spíš budeme používat prsty. Ta atmosféra bude asi hustá,“ vyhlíží sobotní lítý boj Veronika Mikulášková. Do Rumunska se Černí andělé nemusí trmácet autobusem, vedení hráčkám zařídilo leteckou přepravu.

„Do Rumunska letíme v pátek přes Vídeň, což je lepší než 1 150 kilometrů autobusem,“ informuje asistent hlavního kouče Ondřej Václavek.

Pokud se Mostu podaří postoupit do 3. kvalifikačního kola, utká se s maďarským Debrecínem o postup do základní skupiny. „Pro nás je Evropa víc než liga. Loni jsme hned na začátku vypadli s Vácem, tak nám klesl koeficient, proto nehrajeme o Ligu mistrů. Jestli i teď vypadneme, tak bude koeficient zase nižší,“ uvědomuje si Mikolášková. „A také chceme uspět v lize. Minulý rok byl parádní, doma jsme vyhrály vše, tak to chceme zopakovat. Zatím jsme prohrály jeden zápas s Michalovcemi, tak jim porážku budeme chtít oplatit u nich. Chceme zase ukázat, že jsme nejlepší,“ velí bojovně Smetková.