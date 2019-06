Lounský atletický klub ASK ELNA Počerady se může v posledním období pochlubit celou řadou pěkných výsledků. S radostí o nich referuje Radovan Šabata, člen výboru.

Lounská běžkyně Zuzana Porubčanová | Foto: soukromý archiv

Předminulý víkend úspěšně vystoupila na MČR do 22 let naše závodnice Zuzana Porubčanová. I když byla v plejádě přihlášených jedna z nejmladších (17let), dokázala se probojovat do finále v běhu na 800 metrů. V sobotním rozběhu porazila řadu soupeřek a časem 2:10,75 vybojovala 1. místo a postup do nedělního finále.