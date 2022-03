Na úterním tréninku se svými kolegy přivítal první sportovce ze země, kterou pustoší ruská agrese. Krupským areálem zněla ukrajinština, nováčkům a jejich rodičům se snažil každý pomáhat. „Byly to tři děti od osmi do jedenácti let. Ani jsem nepoznal rozdíl mezi nimi a našimi dětmi, byly šikovné. Věřím, že se k nim ještě přidají další. Po covidu nám par dětí přestalo chodit a i když přišly nové, tak máme volné kapacity. Tak proč nepodat pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují?” přibližuje Částek situaci v krupském oddílu, který na severu Čech patří spíš k těm skromnějším.

V Chomutově byly negativní reakce jen sporadické

Solidárnost vůči ukrajinským dětem jde z mnoha klubů, parádně se k bližnímu svému zachovali i v Chomutově. Hokejový klub Piráti Chomutov se rozhodl pomáhat dětem války nejen po sportovní stránce, ve spolupráci s městem se snažil zajistit malým hokejistům kromě možnosti sportovat i bydlení a školu. Piráti pomohli dětem ročníků 2005 až 2015 z pěti různých klubů (Družba Charkov, Sďusor Charkov, HC Pridněprovsk, HC Kryžynka a Sojuz Charkov). A nejen jim, s hokejisty přijely i jejich sestry, maminky a babičky, celkem to dělalo 52 lidí. Někteří se kvůli kapacitě hlásili v nedalekém Klášterci nad Ohří. „Tu skupinu dal dohromady ukrajinský svaz, šlo to přes náš svaz. Samotná pomoc vzešla od rodičů z klubu. Negativní ohlasy jsme téměř neměli. Na našem Facebooku se jeden dva takové komentáře objevily, ale poměrně rychle to ti lidé smazali, když viděli reakce dalších," sdělil mluvčí chomutovského klubu Libor Kult.

V městečku, které leží na úpatí Krušných hor, ale mají trenéři a jejich svěřenci slušné podmínky. To, že nabídne malým Ukrajincům a Ukrajinkám zdarma možnost tréninků, bral atletický klub jako samozřejmost. „Nás to opravdu nic nestojí. A i kdyby stálo, pomůžeme. A nejen možnost tréninku, ale i obuv a nějaké sportovní oblečení, určitě něco navíc máme. Chápeme, že rodiny, většinou matky s dětmi, utekly z Ukrajiny jen s nezbytným minimem, tak je potřeba jim pobyt v Čechách usnadnit. A sport je skvělým prostředkem, jak na různé hrůzy a útrapy zapomenout.”

Ne všichni ale měli podobný pohled jako Částek a jeho trenérští kolegové. „Dali jsme výzvu na naše facebookové stránky. To, co se v komentářích pod ní strhlo, jsem nechápal. Z padesáti komentářů bylo tak osm pochvalných, zbytek nadávky a trollení. Do sportu se pletla politika, vůbec to nemělo s naší původní myšlenkou nic společné. Začalo se řešit, proč jel Fiala do Kyjeva a tak dál. Samozřejmostí byly nadávky do fašistů, ty útoky byly opravdu nechutné,” štve ještě dnes krupského trenéra.

Kanonýr víkendu: Táta má stříbro s Litvínovem, Kenny za hattricky peče bábovky

„Přitom jde o malé děti!” pokračuje a v hlase je slyšet vztek. „Nejvíc mě nadzvedlo, když někdo napsal, a nebyl sám, proč nemůžou sportovat české děti zadarmo, proč zvýhodňujeme ty ukrajinské. Už jsem to nevydržel a odpověděl. Vždyť na naše děti nepadají bomby, neumírají jim tatínkové. Raději jsem pak celou výzvu smazal a dal ji znova bez možností komentářů. A je klid.”

Na Městském stadionu Krupka probíhají tréninky atletického klubu v úterý a ve čtvrtek mezi čtvrtou a pátou hodinou odpolední. „Pořád máme volné kapacity. Budeme rádi za další děti z Ukrajiny, ale pochopitelně i za naše děti. Čím víc dětí sportuje, tím lépe,” vzkazuje Petr Částek.