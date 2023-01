Bývalá světová jednička a někdejší semifinalistka si klání v Melbourne po loňské absenci zaviněné zraněním ruky užívá. "Austrálii mám asi ze všech grandslamů nejradši, což platí nejen turnaj, ale i pro celou zemi," konstatovala Plíšková.

Přiznala, že ji loňská absence mrzela. "Loni mi účast tady hodně chyběla a mrzelo mě to, protože jsem se zranila asi týden před plánovaným odletem. O to víc jsem ráda, že jsem tady zpátky a možná jsem tu díky tomu i taková šťastnější. Když se něco pěkného opakuje každý rok, možná si pak neuvědomujete, že to není samozřejmé. Sama nevím, kolikrát se sem ještě dostanu, o to víc si to užívám."

Putincevová, její další sokyně v cestě do 3. kola, byla na žebříčku WTA ve dvouhře nejvýše klasifikována v únoru 2017 na 27. místě. Zajímavostí je, že se v sezóně 2010 probojovala do semifinále juniorské dvouhry ve Wimbledonu, kde ji zastavila Češka Kristýna Plíšková, sestra Karolíny. V nejvyšší grandslamové kategorii prošla po výhře nad Španělkou Carlou Suárezovou Navarrovou do čtvrtfinále French Open 2016, v němž ji vyřadila obhájkyně trofeje a světová jednička Serena Williamsová.