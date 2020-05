Proč to tak dlouho trvalo, než jste se s Litvínovem dohodl na nové roční smlouvě?

Čekal jsem, až mi nabídnou smlouvu. V Litvínově se měnilo vedení i trenéři a trvalo to měsíc, než mě kontaktovali. Bylo to dlouhý, už jsem myslel, že se ani neozvou. Pak mi pan Hynek (generální a sportovní ředitel – pozn. red.) nabídl smlouvu a já jsem ji vzal. V klidu jsme se domluvili. Nerozhodoval jsem se dlouho.

Klub chce sázet na mladší hráče a nestál o dlouholetého kapitána Michala Trávníčka. Nebál jste se, že dopadnete stejně?

Samozřejmě, že jsem se bál. Zvlášť, když to tak dlouho trvalo. Ale je to všude, že ti starší hráči ještě nemají smlouvy. Jsem rád, že jsme se v Litvínově dohodli.

Váš letitý parťák Viktor Hübl prodloužil a zase si tak zahrajete spolu…

To mě těší. My jsme v pokročilém věku a všichni teď hledají mladé hráče. Ani jsem už nepočítal s tím, že by mi Litvínov nabídl smlouvu, když to trvalo tak dlouho. Měl jsem nabídku z Varů, jednou nohou jsem tam byl. Jsem rád, že to takhle dopadlo a můžu si s Viktorem ještě zahrát.

V Litvínově působíte 14 let v kuse. Neříkal jste si, že už asi přišel čas na změnu?

(Úsměv). To ne. Litvínov je moje srdeční záležitost. Od dorostu jsem hrál jen v Litvínově, ani mě to nikam jinam netáhne. Jsem strašně rád, že jsem dostal nabídku na pokračování. Kdyby mi Litvínov nenabídl smlouvu, tak bych musel jít jinam, protože chci ještě hrát.

Loňská sezona se Litvínovu vůbec nepovedla, zase to byl boj o záchranu. Nesebralo vám to chuť do hokeje?

To je jasný, že to ubírá na psychice. Takhle se trápíme už tři roky. Kvůli koronaviru jsme měli dva měsíce, abychom si odpočinuli. Teď už se zase těším na led. Chci zase hrát hokej.

Horkým tématem je dočasné uzavření extraligy. Jaký na to máte názor?

Bez sestupu budeme mít možná větší klid, ale po hokejové stránce je uzavření soutěže špatný. Kluby budou šetřit, budou to hrát s mladými a starší hráči nebudou mít práci. Z toho důvodu to lize uškodí. Je to ale na klubech, jak si to rozhodnou. My jsme jenom hráči, musíme hrát hokej a na tohle nesmíme koukat.