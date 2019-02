Louny /FOTO/ – V komorním prostředí vyfasovali lounští basketbalistů krutý debakl od neporažených Levhartů.

Nezvykle v úterý večer bylo dohráno odložené utkání 11. kola Severočeské basketbalové ligy mezi celkem Loun a Levharty Chomutov. Hosté přijeli v plné síle i s největší hvězdou, Jakubem Houškou. „Kouba“ pomohl Chomutovu do nejvyšší soutěže, ale svou profesionální kariéru spojil s Válečníky Děčín, za které v NBL odehrál během čtrnácti let odehrál 526 utkání, v nichž nastřílel 4 581 bodů, posbíral třikrát republikové stříbro a zahrál si za reprezentaci na ME ve Španělsku. Chomutov zatím v soutěži nezaváhal a papírové předpoklady potvrdil i v Lounech.

Hned v úvodní minutě dal Houška trojku a krátce nato další dva body. Domácí byli spíše jako kompars a po první části hry svítil na ukazateli skóre hrozivý stav 9:31! Domácí navíc přišli o vyfaulovaného Jakeše a Kuba Hnátek se marně snažil dirigovat hru svého týmu.

V polovině závěrečné čtvrtiny dali hosté stovku a v závěru dali šanci lavičce, čehož domácí mladíci využili ke korekci hrozivého výsledku.

Levharti tak nadále kralují soutěži s plným bodovým ziskem, Lounům patří šestá pozice v tabulce. Příští zápas odehrají Louny již tento pátek, 25. ledna, v Děčíně.

BA Louny – Levharti Chomutov 55:112 (9:31, 25:58, 36:86)

Louny, sestava a body: O. Kocourek 10, Vacek 8, Kocek 5, Jakeš 6 (2x 3 body), Krob 6 (2x 3 body), Kučera 6, Maršál 4, Š. Kocourek 4, Patzak 3, Hnátek 3

Chomutov, sestava body: Houška 32 (3x 3 body), Stria 27 (4x 3 body), Pacák 17, Dolanský 14, Malý 10, Seifert 7 (1x 3 body), Nestor 5 (1x 3 body), Hušek, Gottwald, Rola, Houngbedji, Sedláček

Jaroslav Tošner