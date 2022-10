Přesto znovu nastupuje v lize oblastní. „Bohužel se mám někteří kluci rozutekli na vysoké školy a přestali hrát. Zrovna to byli ti, se kterými jsme počítali. Z toho důvodu jsme nemohli vytvořit ani původně zamýšlené Béčko. Rozhodli jsme se proto hrát znovu oblast, ať si to letos vyhrají kluci sami s naší minimální pomocí,“ upřesnil situaci Jakub Hnátek.

Úvodní desetiminutovka patřila Mostu. Hosté byli rychlejší, přesnější ve střelbě a dařilo se jim eliminovat útok domácích zónovou obranou. I proto úvodní čtvrtinu vyhrál Most 15:11.

Již v závěru první části hry pomohli mladým zkušenější borci v domácích dresech a tak přišel i obrat ve skóre. Lounští se zlepšili ve střelbě a také v doskakování. Jejich hra byla pestřejší a začalo se dařit bratrům Kocourkům. Domácí tak záhy otočili vývoj utkání ve svůj prospěch a v poločase již vedli o 12 bodů.

Výborně si basketbalisté Loun vedli i ve třetí čtvrtině a té závěrečné, kdy hostujícímu celku docházely síly svůj náskok ještě navýšili na konečných 71:54.

„Ještě to nebylo ono. Někteří kluci mají jen pár tréninků. Trochu se na palubovce hledáme, ale ono si to brzo sedne. Nebudou to mít jednoduché, přeci jen my staří už moc pomáhat nemůžeme. Martina Jakeše už nepustí do hry koleno, ale já si ještě rád zahraju a pomohu, i když to dost bolí,“ uzavřel po vítězném zápase hrající trenér Jakub Hnátek.

Druhé kolo se hraje až za dva týdny a Louny v něm nastoupí v Křešicích.

BA Louny - BK Baník Most B 71:54 (11:15.30:22, 54:43)

BA Louny: O. Kocourek 23 (3x 3 body). Š. Kocourek 12, Grundza 11 (3), V. Kučera 11 (1), Kocek 4, Peterka 4. D. Kučera 2, Krob 2, Zollpriester 2, Hnátek, Svoboda.

Baník Most B: Mráz, Dvořák, Minařík, Hach, Kuchta, Diop, Wolfhart, Kahánek, Kalina.

Jaroslav Tošner