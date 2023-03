Oblastní basketbalový přebor dospěl do semifinále. Lounští basketbalisté, vítězové základní části, nastoupili před týdnem na palubovce Roudnice a domů si odvezli prohru o 20 bodů 87:67. Série se hraje pouze na dvě utkání, doma - venku a pokud oba týmy vyhrají své utkání, tak o postupujícím rozhoduje celkové skóre. Před domácími tak byl nelehký úkol. Smazat dvacetibodové manko a ještě nějaké body přidat. Povzbudit je přišlo osm desítek diváků, mezi nimiž byli i ti z Roudnice, kteří zase fandili svým.

Louny porazily Roudnici a zahrají si finále oblastní ligy. | Foto: Jaroslav Tošner

Úvodní desetiminutovka byla dlouho vyrovnaná, ale od čtvrté minuty si hosté vybrali hluchou dvouminutovku, během níž se domácím podařilo odskočit do šestibodového vedení. O všechny body se v této části hry podělili Tomáš Peterka (13) s Ondrou Kocourkem (14) kterému patřil závěr první čtvrtiny, když v poslední vteřině přidal koš a protože byl s faulem, tak ještě jeden bod z trestného hodu. Druhá čtvrtina byla rovněž hodně vyrovnaná. Domácí velmi dobře bránili a sbírali míče pod vlastním košem, ale horší už to byla se střelbou. I tak šli do přestávky s desetibodovým náskokem.

Úvod druhé půle patřil jasně domácím, kteří měli otěže utkání pevně ve svých rukou. Svým soupeřům nedovolili celé dlouhé čtyři minuty skórovat a sami dávali jeden koš za druhým. Před poslední desetiminutovkou Louny vedly o 29 bodů a postup byl na dosah. V úvodu čtvrté čtvrtiny se ale zranil T. Peterka a musel odstoupit. Tři minuty před koncem vedli domácí 88:49. Na palubovce byli pouze mladí a Zollpriester. Ani za tohoto stavu hosté nesložili zbraně a náskok domácích začali umazávat. Trenér Pazourek hnal své svěřence stále do útoku a body na jejich kontě přibývali. V závěrečných dvou minutách dali hosté 11 bodů proti jedinému lounskému. Po závěrečném hvizdu měli Louny na svém kontě v součtu obou utkání 4 body k dobru a postupují do finále soutěže.

„Před týdnem mohli jet jenom mladí a byl s nimi ještě Tomáš Peterka. Tak to tam nezvládli. Dneska rozhodla třetí čtvrtina. V závěru už dostala šanci celá lavička, tak Roudnice snižovala, ale postup jsme udrželi. Finále se hraje za dva týdny a našim soupeřem bude s největší pravděpodobností Děčín. Máme tedy dva týdny, abychom se dali do kupy,“ uzavřel po utkání trenér Jakub Hnátek.

BA Louny - BA 2006 Roudnice nad Labem 93:69 (27:19, 45:35, 70:41)

BA Louny: O. Kocourek 27 (2), T. Peterka 18, Š. Kocourek 16 (2), Tarasov 8 (1), Kocek 7, Hnátek 5 (1), M. Peterka 4, Grundza 3 (1), Vopinka 3, Zollpriester 2, Kučera, Svoboda.

BA Roudnice n.L.: Krištof, Ďuriš, Pazourek, Suchopár, Hlaváč, Repka, Jiránek, Jerie, Veselý, Jiříček.

Jaroslav Tošner