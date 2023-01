Levhartice se dvěma trojkami v prvních minutách utkání ujaly vedení, jenže domácí hráčky šly v sedmé minutě po koši Vondráčkové do vedení a pak svůj náskok jen navyšovaly.

Nad svými soupeřkami měly výraznou výškovou převahu, byly rychlejší, přesnější a důraznější pod oběma koši. Chomutov měl na střídačce jen jedinou hráčku, což mělo důsledek v rychlém úbytku sil.

První poločas končil rozdílem 23 bodů ve prospěch domácích hráček. Ani po změně stran domácí basketbalistky nepolevily v nasazení a nakonec utkání dovedly bez větších problémů do vítězného konce.

Další zápas odehrají basketbalistky Loun opět doma a to již za týden 27. ledna. Na své palubovce budou hostit v dohrávce odloženého 5. kola celek Teplic, který ještě nepoznal hořkost porážky. Utkání se hraje od 18 hodin v rámci basketbalového večera, protože po ženách nastoupí ke svému duelu domácí celek mužů.

Louny řeší marodku zkušených borců! Nejtěžší příprava, říká manažer Beneš

„Do zápasu jsme nastoupili ospale a po pár minutách, když si soupeř vzal time-out, jsme si řekli, že to musíme zrychlit. trochu jsme se trápili i s přechodem do útoku. Naše rozehrávačky, Adéla s Terezou (sestry Džurženíkovy), hru zrychlily a pak už jsme na palubovce dominovaly. Za týden to bude s Teplicemi jiná káva,“ hodnotil kouč domácích Martin Hostouš.

BA Louny - Levhartice Chomutov C 85:35 (19:10, 39:16, 61:26)

BA Louny: Vondráčková 17, A. Džurženíková 15 (1 trojka), Kučerová 14, Hostoušová 12, Pláničková 11, T. Džurženíková 8, Kopecká 4, Hvězdová 4, Svobodová, Prošková, Ivanovičová, Plecháčová.

Levhartice Chomutov: Blahová, Žatecká, Drobná, Hrbková, Gottwaldová, Sýkorová.

Jaroslav Tošner