„Je těžké teď popsat své pocity, protože jsme se bavili o tom, že bychom rádi něco vyhráli. Velký respekt Nymburku, protože to je výborná organizace. Když se ale všechno sejde, můžeme je nachytat. Jsem rád, že se Nymburk soustředil na Český pohár, nemá za sebou žádný evropský. O to je to cennější. My jsme nastoupili dobře do zápasu, rozhodili jsme jejich pohodu. Bylo jasné, že budou stahovat. Naštěstí jsme v závěru dali nějaké trojky. Sice ta třetí čtvrtka vypadala z naší strany hůř. Byly tam volné otevřené trojky, ale to už bychom chtěli moc. Jsem hrozně šťastný na to, že ta parta mohla zvednout nad hlavu pohár,“ uvedl kouč BK Opava.

„Rozhodly poslední dvě, tři minuty druhé čtvrtiny, kdy oni trefili těžké střely a nám naopak nepadly. Oni těžili z našich chyb. My jsme bohužel neměli time out, abychom to zkusili zastavit. Dostali jsme ale zpátky do zápasu, což je hrozně těžké z mínus 18. Vezme vám to sílu a nejste úplně koncentrovaní do konce. Měli jsme tam zvolit jiná řešení. Ale to je život. Opava odehrála dobrý zápas, trefila neskutečné střely a vítězství si zaslouží,“ prohlásil Alexander Sekulič, trenér Nymburka.