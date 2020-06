Původně se na zdejší trati měl jet úvodní podnik seriálu již 17. – 19. dubna, ale vzhledem k opatřením s nákazou Covid-19 byl závod zrušen. Nejely se ani další závody v kalendáři a tak je nyní závod v Bezděkově prvním, který se v celém seriálu pojede.

Oproti původním zvyklostem nebude slavnostní zahájení s představením posádek na náměstí v Žatci. Diváci a příznivci tohoto sportu však o nic podstatného nepřijdou. Závody se pojedou v oba dny. Posádky se sjedou do areálu již během pátku. V sobotu ráno proběhne registrace, technické přejímky a rozdělení do kategorií. Hlavní závod v jednotlivých sekcích začne od 10 hodin a bude se jezdit až do 18. hodiny.

Nedělní závod bude odstartován v 9 hodin a pojede se až do druhé hodiny odpoledne. Hodinu po ukončení závodu proběhne slavnostní vyhlášení výsledků.

Na sobotu je pro návštěvníky připraven i doprovodný program. Bude možné se svézt v BVP, pro děti zde bude skákací hrad, v 15 hodin nad areálem přelétnou ultralehká letadla a po ukončení závodů začíná koncert rockových kapel Hlahol, Schlak a dalších.

Na startu nebude chybět posádka spolupořadatelské stáje Ofroad Team KLEMO, která startuje s vozy NISSAN PATROL VW 1.9 TDI (Kategorie PM - M. Kalbáč) a MERCEDES - 230 GE (Kategorie O - J.Krampera). Závodů by se měli účastnit také posádky ze Slovenska.

Dalším podnikem v kalendáři Offroadtrialu je 27.-28. 6. závod, který se pojede v Semerovu na Slovensku jako závod MČR a MSR.

Jaroslav Tošner