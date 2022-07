„Je to také nejbližší soutěž od našeho zázemí v Kostelci, a navíc jsme už mnoho let úzce spjati se škodovkou, takže pro celý tým je Bohemka jedním ze zásadních domácích podniků. Uvidíme, co nám přinese počasí, které na místních erzetách velmi často a výrazně promlouvá do konečného pořadí,“ uvedl Kopecký

Jeho tradičním rivalem bude Václav Pech ze stráje EuroOil team s Ford Focus WRC. „Je před námi jeden z vrcholů sezóny. Bohemka je velkým pojmem a současně výzvou. Soupeřit se škodovkou na jejich domácích tratích je pro nás prestižní záležitostí víc než kdy jindy. Navíc pořadatelé mají skvěle vymyšlené erzety, prostorný servis a spoustu doprovodných aktivit pro diváky. Například Sosnová se bude letos počítat do výsledků, takže tam toho fanoušci uvidí opravdu hodně. Moc se na sever Čech těšíme,“ ujistil Pech.

Na start se aktéři postaví už v pátek 8. července. Pro fanoušky je připravený zajímavý doprovodný sportovně společenský program.