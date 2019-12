Amiriddin Abdullaev a Tomáš Šindler prožili své první zápasy, se zkušenějšími soupeři však i přes bojovný výkon prohráli.

Do dalšího duelu nastoupil nadějný 13letý Matěj Hlaváč, který nenechal nic náhodě. Stejně jako v předchozích zápasech do svého soupeře nastoupil hned od začátku. Svými pohyby a rychlostí mu nedal šanci. Zápas ukončil ve druhém kole RSC.

Svůj útočný styl předvedl i Tomáš Nedvěd, který měl od trenéra jedinou radu – neztratit nic ze svého stylu do konce tříkolového utkání. V polovině druhého kola sice začínalo tempo Tomáše upadat, ovšem do třetího kola opět nastoupil v plný energie a domácímu publiku ukázal pořádnou show. Výhra ho tím neminula.

Další boxerský um ukázal Josef Ježek. Pepa měl od trenéra za úkol udržet nervy na uzdě – jak se říká: nejančit. Nastoupil do utkání s radou využívat zvedáky na žebra. Zhodnotil ji stoprocentně. S ledovým klidem přistupoval k soupeři a jednoduchou kombinací ho poslal již po 30 vteřinách boje k zemi. Stal se tím vítězem utkání a od publika si zasloužil obrovské ovace.

V mužích pak nastoupil Dominik Urma proti zkušenému borci z thajského boxu a současně i zápasníkem smíšeného MMA. Dominik se ho však nezalekl. Předváděl taktický boj, protivníka boural pohybem. Ve správný čas vždy nastoupil, zasypal ho dobře trefenými údery. V prvním kole vyhrál. V kole druhém však soupeř odstoupil pro poranění ruky, což nasvědčuje i tomu, že boj to byl tvrdý. Dominik si vítězství právem zasloužil.

V úplném závěru se s velkou vervou vrhl do boje Honza Milenko. Byl to zlatý hřeb celého turnaje. Žatecký boxer své publikum nezklamal. Od začátku se na vyššího soupeře tvrdě tlačil a svou tvrdostí neponechal nic náhodě. Během tříkolového utkání po třech minutách zvedal publikum ze židlí. Také on se dočkal mohutného skandování. Za hlasité ovace tak vztyčil vítězně ruku nad hlavu a potvrdil pozici jedničky žateckého klubu.