Po dlouhé nucené přestávce, zaviněné nemocí covid-19, byla opět zahájena boxerská liga, kde můžeme již tradičně vidět i žatecký oddíl. Do ringu se tentokrát postavil do svého prvního a dlouho očekávaného zápasu i žatecký boxer Marcel Sokol.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.