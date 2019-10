Největší talent Box klubu Žatec? 13letý Matěj Hlaváč! Pozici velké žatecké boxerské naděje potvrdil v České Kamenici, kde se konalo první kolo nové sezony. Na Děčínsku se pustil do třech soubojů, až v tom třetím ale musel boxovat naplno. Hlaváč všechny tři duely s přehledem vyhrál. Trenér Vladislav Naporowski i Matějův bratr Jan Milenko, který mu pomáhá při tréninku, mohli být spokojeni.

MATĚJ HLAVÁČ a jeho trenér Vladislav Naporowski. | Foto: soukromý archiv

„Již při rozcvičce nabral Matěj velké sebevědomí. Soupeřův trenér nás poprosil, zda by se nemohl držet od začátku trochu zkrátka, aby zápas netrval jen půl minuty. Matěj tak v prvním kole na mou výzvu soupeři pouze uhýbal a držel boj na distanc s občasným výpadem. Důležité bylo držet boj na své straně. Ve druhém kole začal sice se stejnou taktikou, ale jen krátce. Zhruba po půl minutě předvedl, kdo je v ringu králem. Během krátké chvilky spustil rychlé kombinace a dostal soupeře do prvního počítání. Ve třetím kole už Matěj boxoval naplno hned od začátku. Během minutového třetího kola poslal soupeře dvakrát do počítání a s absolutní převahou na body vyhrál,“ referuje Naporowski o Hlaváčových vítězstvích.