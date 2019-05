Žatec – Šest zápasů, šest porážek. Bilance žateckých nohejbalistů je v nové sezoně extraligy zatím mizerná. Před sezonou oslabili, problémy se daly čekat. Naposledy Žatec prohrál 4:6 v Benešově, který na tom také nebyl nejlépe.

Utkání nohejbalistů Žatce (v modrém) proti Zruči-Senci | Foto: Deník/Petr Kinšt

Žatci se před zápasem zranil Kovařík, poté došlo k dalším komplikacím. „Kovařík si udělal výron, v průběhu hry jsem se zranil já a Zlatohlávek. Dohrávali jsme s bolestmi. U domácích se zranil Truc, který ale naskočil do poslední dvojice. Zejména díky němu ji domácí získali. Jinak to byl pěkný vyrovnaný a emotivní zápas s rozhodujícím utkáním ve druhé dvojici. To jsme měli s bratrem v druhém dobře rozehraném setu dotáhnout do zdárného konce,“ lituje vedoucí žateckého mužstva Petr Vít klíčové ztráty.



Ve středu hraje Žatec na hřišti Startu, v sobotu se představí v Modřicích.