Černčická stolní tenistka Sára Brandtlová uspěla na mezinárodním turnaji

Starší žákyně TJ Sokol Černčice Sára Brandtlová se zúčastnila mezinárodního turnaje v německém Kasselu, a to v kategorii do 17 let. Domů přivezla stříbrnou medaili.

Černčická Sára Brandtlová je druhá zprava | Foto: archiv klubu

Patnáctiletá Brandtlová vyhrála s přehledem čtyřčlennou skupinu. Dvakrát v ní vyhrála 3:0, jednou 3:1. Postoupila z prvního místa do osmifinále, kde měla jako nasazená volný los. Ve čtvrtfinále pak narazila na Němku Prussingovou, kterou porazila po dramatickém boji 3:2. Sára v pátém setu prohrálava 8:10, aby nakonec vyhrála 12:10 a postoupila do semifinále. V semifinále vyhrála také po boji 3:2 a postoupila do finále, kde se střetla s první nasazenou němkou Hubnerovou, která byla favoritkou soutěže. Ve finále Brandtlová stačila vyrovnat pouze na 1:1 na sety, ale pak byla nakonec šťastnější domácí hráčka a zaslouženě vyhrála 3:1. Černčická Brandtlová tak obsadila druhé místo na velmi silném mezinárodním turnaji. V soutěži žen přidala rovněž třetí místo s Němkou Krugerovou ve čtyřhře. V semifinále padly se srbským párem, který poté čtyřhry vyhrál.

Autor: František Bílek, Redakce