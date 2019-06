Louny – Dřina, dřina a zase dřina. Adéle Citové se tvrdý dril vyplatil. Na mistrovství Evropy v polském Krakově získala brzy dvacetiletá vyznavačka sportovního aerobiku z Loun zlatou medaili, čímž zkompletovala svou sbírku medailí z prestižních akcí. Závodnice Dukly Praha a Juniorského fitness klubu Louny Jitky Hofmannové po domácím mistrovství a mistrovství světa vyhrála i Evropu. Její pocity jsou nepopsatelné, oči jí jen září štěstím.

Adéla Citová | Foto: soukromý archiv

Máte tituly z republiky, MSi ME. Který z nich byl nejtěžší a proč?

Těžké byly všechny tři, protože konkurence je obrovská. Vážím si všech stejně a asi nedokážu říct, který byl nejtěžší. Největší radost byla ze světového titulu, to je jasný. Hned za ním se řadí evropský, protože mi jako jediný chyběl.



Jaký vlastně šampionátv Krakově byl?

Evropu jsem si užila. Už jenom z toho důvodu, že jsem pár dní před tím zvládla maturitu a tím mi odpadla jedna povinnost, mohla jsem být klidnější. Závody byly hezky připravené a vše probíhalo v pořádku.



Co podle vás bylo klíčové pro vítězství?

Ve finálovém kole jsem měla pár chybiček, které jsem ale vynahradila v aerobní a artistické části. Myslím, že to, že jsem se nevzdala a dala do sestavy ještě mnohem víc emocí a vtáhla lidi do sestavy, mi hodně pomohlo. A i díky tomu jsem si sestavu náramně užila.



Takže vám diváci opět pomáhali?

Publikum mi fandilo. Vyburcovalo mě to! Jednoduše to miluju! Jsem moc vděčná za jejich podporu.



Jak na tom byly vaše soupeřky?

Moje soupeřky byly opět skvěle připravené. Jak české závodnice, tak i zahraniční. Je super, že konkurence stále je a roste. Nenechá nás totiž usnout na vavřínech.



Zlato jste získala i v duu se svou oddílovou kolegyní Karolínou Jánskou.

Zadařilo se nám. I když jsme se nominovaly z druhého místa, na ME jsme dosáhly na zlatou medaili. Takže paráda.



Jaké byly oslavy?

Oslava teprve bude. Spojím ji s mými narozeninami a oslavou maturity.

Jaké budete mít nyní cíle, když jste na vítězný náhrdelník přidala poslední korálek, který vám chyběl? A jak těžké bude se znovu motivovat?

Momentálně se budeme připravovat na mistrovství republiky a světa, kde mě čeká těžký úkol možné obhajoby. Tak uvidíme, jak vše dopadne. Motivaci mám stále ve svých soupeřkách. A samozřejmě se podporujemei v klubu.